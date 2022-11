Cardinale: «Mi sento custode e proprietario di questo Milan»

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato un’intervista a The Australian e ripresa da La Gazzetta dello Sport

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato un’intervista a The Australian e ripresa da La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

SPORT – «Considero lo sport un ammortizzatore in grado di resistere alla disintermediazione tecnologica. I nuovi modi di fruizione non ne cambiano il valore». Le realtà su cui Red Bird ha investito non erano necessariamente in difficoltà ma hanno resistito alla pandemia, «se si eccettua la monetizzazione dell’evento dal vivo».

MILAN – «Sono impegnato come custode, oltre che come proprietario a tutti gli effetti».

CONTINUA SU MILAN NEWS 24