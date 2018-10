Milan-Chievo streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la partita valida per l’8ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Chievo è la partita valida per l’8ª giornata della Serie A 2018/2019. La gara è in programma domenica 7 ottobre alle ore 15 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati di forma opposti: i rossoneri di Gennaro Gattuso (9 punti in classifica con una gara da recuperare), sono reduci dalle vittoria in casa del Sassuolo in campionato e dal 3-1 casalingo sull’Olympiacos in Europa League. Momento difficile per il Chievo guidato da Lorenzo D’Anna (-1 punto e ancora a secco di vittorie), reduce da tre sconfitte consecutive. Nella scorsa stagione, doppia vittoria del Milan che vinse sui clivensi sia a Verona (4-1) che a San Siro (3-2). Domenica è di nuovo Milan-Chievo: rossoneri per scalare la classifica e avvicinare le alte posizioni, gialloblù per uscire dalla serie negativa e abbandonare la classifica negativa dovuta anche alla penalizzazione di 3 punti comminata alla società per plusvalenze fittizie.

Milan-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 dello Sky Box) e su Sky Sport canale 252. Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che la partita potrà essere seguita in radio all’interno del programma ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta:Stream HD Calcio.

Milan-Chievo

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 7 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 15

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – NOW TV – Sky Sport (can. 252)

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Gianpaolo Calvarese



Milan-Chievo, le probabili formazioni

MILAN – Gattuso, ancora senza Caldara, ritrova Conti dopo oltre un anno dall’infortunio (che siederà comunque in panchina). Due i principali dubbi di formazione per l’allenatore calabrese: ballottaggi per la maglia da terzino destro e sinistro, con Abate e Rodriguez rispettivamente favoriti su Calabria e Laxalt. Rossoneri così probabilmente schierati: Gianluigi Donnarumma in porta, Abate, Musacchio,Romagnoli e Rodriguez in linea di difesa; a centrocampo ecco i titolari Kessie, Biglia e Bonaventura. In attacco, torna il tridente classico con Suso, Higuain e Calhanoglu.

CHIEVO – D’Anna, che ritrova Bani in difesa, deve fare i conti con diverse assenze pesanti: sono infatti indisponibili Cacciatore, Giaccherini, Tomovic, Djordjevic e Obi. Gialloblù così previsti dal 1′ nella gara di San Siro: Sorrentino in porta, De Paoli, Bani, Rossettini e Barba in difesa; centrocampo a tre con Rigoni, Radovanovic e Hetemaj. Sulla trequarti ecco Birsa e Leris (favorito su Meggiorini) a supportare la punta centrale Stepinski.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; De Paoli, Rossettini, Bani, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Leris, Birsa; Stepinski.