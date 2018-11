Godin è in scadenza e non ha alcuna intenzione di rinnovare: il Milan tenta il colpaccio per giugno a zero

Un colosso per il Milan. I rossoneri guardano con estrema attenzione a Madrid, sponda Atletico, dove l’uomo forse più importante di Simeone potrebbe cambiare aria a fine stagione. In questi giorni frenetici che anticipano l’apertura della sessione invernale di mercato, il Milan si sta muovendo parecchio per arrivare alla prossima sosta con tutte le carte in tavola, e una serie di nomi utili per rinforzare l’organico. Si registrano, quindi, dei contatti importanti per Diego Godin, difensore dell’Atletico Madrid in scadenza di contratto a fine anno. Per ora l’uruguaiano non sembra intenzionato a prolungare e proprio per questo si sarebbe inserita con prepotenza la società rossonera. Il direttore generale Leonardo ha mosso le prime pedine chiedendo informazioni per l’estate prossima, fiutando così l’occasione di mettere le mani su uno dei difensori più forti in Europa.

Da ricordare che il difensore ha anche passaporto spagnolo, il che faciliterebbe non poco l’operazione. Il suo eventuale arrivo al Milan avrebbe due grossi vantaggi: il primo riguarda il carisma e la leadership che porterebbe un giocatore come Godin, due volte finalista di Champions League e vincitore di 8 trofei con l’Atletico. Ma soprattutto dal punto di vista economico non sarebbe un esborso pesante per il club di via Aldo Rossi, intenzionato a rispettare i paletti del fair play finanziario e ad assumere una condotta rigorosa delle regole Uefa dopo lo spavento di luglio, quando ha rischiato l’esclusione dalle coppe. Il Milan tenterà quindi il colpo Godin a giugno, per rilanciare ulteriormente la società anche in ambito europeo.