Calciomercato Milan, niente difensore: Pioli deluso

Stefano Pioli avrebbe voluto tanto un altro difensore dal mercato invernale per il Milan, oltre a Gabbia, ma non è arrivato.

La società ha lavorato su diversi fronti senza riuscire ad affondare il colpo per uno degli obiettivi usciti nelle ultime settimane. La sensazione è che il club voglia lavorare in questo senso in estate quando magari potrebbe esserci qualche possibilità per arrivare a qualche nome top senza spendere a gennaio.