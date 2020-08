Zlatan Ibrahimovic non sarà presente domani al raduno del Milan: manca ancora l’accordo con il club rossonero per il rinnovo

Zlatan Ibrahimovic non sarà presente al raduno del Milan. La squadra rossonera si ritroverà domani a Milanello ma senza l’attaccante svedese.

Non è stato ancora trovato, infatti, l’accordo tra Ibra e il Milan per il rinnovo di contratto. Un lungo tira e molla che va avanti da settimane e che per ora non ha portato alcun risultato. Si continua a trattare.