Inter favorita dagli arbitri: il Milan è convinto, c’è il dossier

Milan convinto, c’è il dossier: Inter favorita dagli arbitri. Gli episodi che stanno determinando la corsa scudetto

Secondo il Milan ci sono una serie di episodi che hanno favorito l’Inter in questo campionato: un vero e proprio dossier che inizia dalla vittoria nerazzurra per 2-1 sul Sassuolo e passa dal 2-0 sull’Empoli, dal 3-2 sul Napoli e dalla vittoria per 3-2 sul Venezia. Sopra tutti poi l’errore clamoroso a Torino col Toro per il contatto Ranocchia-Belotti e il rigore non assegnato allo Stadium con la Juve per quello Bastoni-Zakaria.

In tutte queste partite l’Inter sarebbe stato favorito con errori arbitrali determinanti verificatisi anche nelle due semifinali di Coppa Italia. Completano il dossier poi gli episodi in qui il Milan è stato sfavorito: il fuorigioco di Giroud col Napoli, il gol annullato a Messias con lo Spezia, il gol di mano di Udogie con l’Udinese. Tutte situazioni che il Milan non ha digerito, lo scrive Tuttosport.