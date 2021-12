Milan, Florenzi: «Eliminazione questione di dettagli. Guardiamo avanti»

Florenzi ha parlato a Milan Tv nel post partita di Milan Liverpool. Le dichiarazioni del terzino rossonero dopo la sconfitta

Florenzi ha parlato a Milan Tv nel post partita di Milan-Liverpool, match della sesta giornata di Champions League.

DETTAGLI – «Questione di dettagli, le partite che abbiamo perso le abbiamo perse di un gol e di dettagli e quasi sempre nostri. Faremo di tutto per tornare a vivere partite ed emozioni come queste. Siamo usciti a testa alta»

DELUSIONE IN FORZA – «È ovvio che c’è delusione, ma sono partite come queste che ti danno il là in campionato. Non bisogna buttarsi giù, bisogna trasformare questa delusione in forza per gli obiettivi che ci rimangono»