Gattuso, il miglior tecnico del Milan degli ultimi anni: ecco perché

Tra gli ultimi cinque tecnici del Milan, Gennaro Gattuso è quello che vanta la media punti più alta in Serie A. Un dato sicuramente importante

A poco più di un anno dalla sua seconda esperienza in rossonero, questa volta da allenatore, la panchina di Gennaro Gattuso è da molti ritenuta in forte bilico a causa degli altalenanti risultati ottenuti in questa stagione.

Gattuso era subentrato a Vincenzo Montella alla guida del Milan nel novembre 2017 per ridare gioco e dinamismo ad una squadra priva di idee e in grave difficoltà. I risultati conseguiti, al netto dell’organico a disposizione, si erano rivelati positivi al punto da garantirgli la conferma per la stagione seguente. Finora le aspettative sembrano non essere state rispettate, complici i numerosi infortuni e le complicazioni con il FFP. Eppure, i dati parlano chiaro e scagionano il tecnico dalle principali responsabilità di questo avvio stentato dei rossoneri.

Tra gli ultimi cinque tecnici che hanno guidato il Milan, Gattuso è infatti quello con la media punti più alta. Non bisogna inoltre dimenticare che, malgrado le complicazioni di questa stagione, la squadra si trova ad un solo punto dal quarto posto, obiettivo stagionale della società. Alla luce di queste considerazioni, vale davvero la pena considerare l’esonero dell’allenatore calabrese?