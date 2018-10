Milan, Gattuso: «Qui come una famiglia, sento grande responsabilità»

L’allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai canali ufficiali della UEFA del suo rapporto con la società rossonera

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso si gode la vittoria contro il Sassuolo nell’ultima giornata di campionato, dopo il deludente avvio di campionato. I rossoneri, difatti, in cinque giornate prima del successo contro il Sassuolo avevano raccolto solo 6 punti, score basso per una società che punta alle posizioni alte della classifica. Adesso il Diavolo, dovrà per un attimo tralasciare la situazione in Serie A per pensare all’Europa League, dove giovedì sfiderà l’Olympiacos.

L’allenatore calabrese, legato alla società milanese da anni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali della UEFA: «Considerando gli anni da giocatore prima e da allenatore poi, per me il Milan è come una famiglia. Sono cresciuto tra i milanisti e ho sempre tifato per questi colori. Stare qui, per me, è sempre stato un sogno». Gattuso ha poi proseguito spiegando: «C’è un problema però: quando scendevo in campo come giocatore e adesso quando siedo in panchina sento una responsabilità enorme. Sono uno che sente molto la pressione, vivo con intensità le partite, non è semplice. Con questa società mi sento presidente, magazziniere e tanto altro».