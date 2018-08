Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso ha appena concluso la conferenza stampa in vista della gara di domani sera contro la Roma, valida per la terza giornata di Serie A

Domani si aprirà la terza giornata di campionato con il big match tra Milan e Roma, in programma alle 20:30 allo stadio San Siro. In vista della sfida, ha appena concluso la consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso. L’allenatore del club milanese ha iniziato le sue dichiarazioni, affermando di voler rivedere domani la squadra vista nei primi 55 minuti contro il Napoli, prima del blackout che ha permesso ai partenopei di rimontare lo 0-2 iniziale. Secondo l’allenatore calabrese, il Milan, difatti, ha una rosa ed una qualità tecnica in grado di poter competere almeno per il quarto posto, ma i giocatori e la squadra non ha ancorà la mentalità giusta per farlo. Gattuso ha, poi, dichiarato sul match di domani: «Bisogna fare attenzione a Dzeko, poi hanno elementi veloci che ribaltano l’azione, gente alta che sfrutta bene le palle inattive. Da parte nostra cambia ben poco, bisogna portare la palla con equilibrio».

Parlando sempre del match della scorsa giornata, Gattuso ha ammesso di aver avuto fretta nel sostituire Biglia con Bakayoko, sbagliando nel posizionare il francese come vertice basso del centrocampo, ruolo in cui era stato provato poco nel corso degli allenamenti. Il mister del Milan ha, poi, proseguito parlando del possibile esordio di Caldara in difesa a fianco di Romagnoli: «Vedremo domani. Serve un pò di tempo per metabolizzare i meccanismi. Non ho dato colpe a nessuno ma ci vuole tempo e sono contento di chi è arrivato». Infine sul caso Donnarumma, accusato di aver giocato male nelle ultime apparizioni con il Milan, Gattuso ha spiegato che la colpa dei tre gol subiti a Napoli non è del giovane estremo difensore, ma della squadra intera che si è addormentata consentendo alla formazioni di Ancelotti di rimontare.