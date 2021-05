Milan, Gomis: «Maignan molto sicuro di se, ha sangue freddo»

Mike Maignan è il nuovo portiere del Milan. A parlare del francese è stato il collega di reparto Alfred Gomis

Alfred Gomis, portiere del Rennes, ha parlato di Maignan a La Gazzetta dello Sport, neo portiere del Milan, il quale dovrebbe subentrare definitivamente a Donnarumma. Le sue parole.

UN OTTIMO PORTIERE – «Un ottimo portiere, molto sicuro di sé, con grande capacità fisica. Bravo sulla linea di porta, trasmette molta tranquillità alla difesa e al resto della squadra».

UN PARA RIGORI – «Non mi sorprende perché è un tipo molto freddo davanti all’attaccante. I rigori sono una lotteria per chi li tira ma anche per chi li para. Serve molto studio, sangue freddo e appunto un po’ di sangue freddo come il suo per aspettare all’ultimo, prima di buttarsi senza dare indizi all’avversario».