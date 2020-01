Milan, Ibrahimovic alla ricerca del gol: ci proverà col Cagliari

Milan, Ibrahimovic desideroso di tornare al gol con la maglia rossonera. Lo svedese ci proverà la prossima giornata contro il Cagliari

Alla sua prima volta in Italia fu subito gol. Era il 12 settembre 2004. Lampi finali di estate squarciati dal debutto con la maglia della Juventus di Zlatan Ibrahimovic. Prima presenza, da subentrato, agli ordini di Fabio Capello e una conclusione potente a gelare Castellazzi. Così l’asso svedese si presentò in Italia, prima di iniziare a fare incetta di trofei tra Juve, Inter, Milan e, all’estero, Barcellona, Psg, Manchester United e Stati Uniti. Il ritorno da rossonero non ha invece portato così tanta fortuna. Quasi 40 minuti concessi da Pioli ma nessun acuto e uno 0-0 finale nel pareggio contro la Sampdoria. Ma Ibrahimovic, si sa, non ama farsi attendere, soprattutto se l’appuntamento è con il gol. Per questo i bookmakers credono che col Cagliari, in quello che sarà verosimilmente il debutto da titolare, potrebbe arrivare la prima firma di questo suo nuovo corso. Per Betclic, un gol di Ibrahimovic vale 2.30 volte la quota in palio. E’ quella più bassa tra tutti i giocatori della partita.

Rispetto agli altri – Già superato Piatek – il cui gol vale 2.70 -, così come presumibilmente anche nelle gerarchie di Stefano Pioli. Meglio anche di tutti i possibili marcatori del Cagliari (Joao Pedro si ferma 2.80, Simeone a 3.05). Suso, deludente nelle ultime partite, è lontanissimo, a 4.30. C’è anche chi azzarda di più e spera in una doppietta o addirittura tripletta dell’attaccante rossonero. Due segnature valgono 9, mentre la tripletta personale arriva addirittura a quota 45. Difficile sì, ma per Zlatan nulla è impossibile…