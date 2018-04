Ray Wilkins, l’omaggio dei tifosi del Milan: «Leggenda rossonera» – FOTO

I tifosi del Milan hanno reso omaggio a Ray Wilkins, ex rossonero deceduto quest’oggi: apparso uno striscione in Curva Sud in occasione del derby di Milano contro l’Inter

Si sta giocando in questi minuti allo stadio San Siro di Milano il derby Milan-Inter, risultato di 0-0 all’intervallo. Grande spettacolo sugli spalti, con coreografie e striscioni per una delle partite più attese dell’anno. I tifosi rossoneri hanno voluto anche ricordare Ray Wilkins, ex rossonero deceduto quest’oggi all’età di 61 anni.

Calciatore del Milan dal 1984 al 1987, Wilkins è rimasto nel cuore dei sostenitori del Diavolo e in Curva Sud è apparso uno striscione a lui dedicato: «Ciao Ray, leggenda rossonera». Prima del fischio di inizio Franco Baresi, storico capitano, ha lasciato un mazzo di fiori di fronte la Curva. Ecco la foto dello striscione: