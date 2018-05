La maledizione di Pippo Inzaghi colpisce ancora. Dopo SuperPippo nessun numero 9 del Milan è riuscito a fare bene: il migliore è stato Lapadula

Il Milan in estate ha investito circa 70 milioni di euro per ingaggiare Nikola Kalinic e André Silva, rispettivamente numero 7 e numero 9 del Milan. Il bomber croato ha segnato solo 5 in campionato, il numero 9 portoghese invece ha realizzato 2 soli gol in Serie A. André Silva ha fatto male in stagione, avendo segnato solo 2 reti in campionato ma negli ultimi 10 anni c’è anche chi ha fatto peggio di lui.

Il miglior numero 9 degli ultimi 10 anni al Milan è stato Gianluca Lapadula. L’attaccante, ora al Genoa, ha realizzato 8 reti in campionato: nessuno ha fatto meglio di lui, con la maglia numero 9 del Milan, dopo l’addio di Pippo Inzaghi. Il primo fu Pato che raccolse l’eredità di SuperPippo indossando la 9 ma non realizzò nemmeno un gol, sbagliando anche un rigore clamoroso, quello del possibile 1-1 contro la Fiorentina poi vittoriosa per 3-1. Nella stagione il figliol prodigo Matri realizzò un solo gol. Nel 2014/2015 doppia maledizione per Fernando Torres e Mattia Destro: 1 gol vs. 3. Luiz Adriano non ha lasciato il segno, avendo segnato solo 4 reti. Dopo è storia recente con Lapadula, migliore numero 9 con 8 gol, e André Silva, fermo a 2 reti.