Milan Lazio, Allegri a carte coperte: Pulisic a rischio forfait, c’è Saelemaekers! Ecco cosa filtra in vista della tredicesima giornata sugli infortunati rossoneri

Oggi, durante la conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha adottato una strategia di “carte coperte”, definendosi quasi ironicamente “impreparato” di fronte al fuoco di fila delle domande sulla formazione titolare del Milan che affronterà la Lazio nella tredicesima giornata di Serie A.

Non si tratta solo di una manovra di pretattica, ma di una reale necessità di valutare la condizione dei giocatori fino all’ultimo minuto disponibile. Il tecnico bianconero ha infatti sottolineato che, al fischio d’inizio di sabato sera a San Siro, mancano ancora due sessioni di allenamento cruciali, con una prevista proprio per domani pomeriggio. Sarà proprio quella la rifinitura decisiva per sciogliere i dubbi sulle scelte tattiche.

Infortunio Pulisic, le ultime notizie

Tuttavia, secondo le informazioni riportate da Milannews24, la situazione sembra ormai chiara per quanto riguarda il caso Pulisic. Il verdetto definitivo sullo stato fisico dell’esterno statunitense arriverà domani, ma le notizie che filtrano da Milanello non sono affatto rassicuranti: sembra infatti che Pulisic vada verso il forfait per la partita contro la Lazio. Lo staff medico conferma le preoccupazioni di Allegri, che aveva già espresso prudenza riguardo alla condizione fisica del giocatore. L’esterno è ancora alle prese con un affaticamento muscolare, motivo per cui verrà adottato un riposo precauzionale, escludendolo così dalla trasferta a San Siro contro i biancocelesti di Maurizio Sarri.

Saelemaekers disponibile per la sfida

Dall’infermeria, però, arriva una buona notizia per Allegri. Alexis Saelemaekers, che aveva accusato un problema alla schiena durante la settimana, ha completamente smaltito il suo infortunio e sarà a disposizione per la sfida contro la Lazio. Il belga rappresenta una preziosa alternativa per il tecnico livornese, che potrà contare su di lui per ridisegnare l’assetto tattico della squadra, offrendo nuove opzioni sulle fasce in una partita fondamentale per il campionato del Milan.