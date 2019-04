Milan-Lazio highlights e gol: le azioni salienti della semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018/2019

Milan-Lazio highlights e gol: i momenti principali della semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, la squadra di Gennaro Gattuso sfida la formazione di Simone Inzaghi nella gara valida per l’accesso alla finale del torneo nazionale. Nella partita d’andata, giocata due mesi fa all’Olimpico di Roma, biancocelesti e rossoneri pareggiarono per 0-0. Il Milan è chiamato a vincere per arrivare in finale, mentre alla Lazio può bastare anche un pareggio con gol (es. 1-1, 2-2, ecc.). In caso di pareggio per 0-0 la gara proseguirà ai tempi supplementari e, con persistenza del risultato, ai calci di rigore. Chi avrà la meglio affronterà in finale di Coppa Italia (mercoledì 15 maggio a Roma) la vincente della sfida Atalanta-Fiorentina.

MILAN-LAZIO 0-1: CONTROPIEDE MAGISTRALE DELLA LAZIO! Immobile porta palla e al limite dell’area rossonera imbuca per Correa: bravissimo l’argentino a battere Reina con un tocco sotto le gambe