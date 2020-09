Jens Petter Hauge ha lasciato Casa Milan dopo la firma con i rossoneri

Jens Petter Hauge è ormai un neo acquisto del Milan. Il giovane norvegese, arrivato dal Bodo/Glimt, è uscito intorno le 17:30 dalla sede rossonera dopo aver apposto la firma sul contratto.

Stipendio da un milione di euro a stagione per i prossimi 5 anni per l’ex giocatore del Bodo/Glimt. Intercettato dai microfoni di MilanNews24.it, Hauge ha risposto in norvegese alla domanda sulla firma: «Promette bene».