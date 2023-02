Milan, Leao: «La Serie A troppo semplice per me che sono veloce? Così sembra...»

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato intervistato nel negozio di scarpe Kick Game anche del suo futuro nel calcio

MILAN – «Abbiamo giocato contro il Tottenham e abbiamo vinto la gara di andata. La Serie A troppo semplice per me che sono veloce? Così sembra (ride, ndr). Sono in Serie A, prima ero in Francia, e il primo anno è stato difficile. Ma poi con alcune skills e la velocità, il secondo anno è stato molto meglio e poi sono cresciuto sempre di più».

NESSUNA PAURA DI ESPRIMERSI – «Devo far vedere al mondo cosa so fare in campo e fuori»