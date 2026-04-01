Milan, Leao a forte rischio per il Napoli! Quali sono le sue condizioni e cosa è successo oggi a Milanello. Ultimissime

Milan, Leao è a rischio in vista del big match in programma contro il Napoli. Queste le condizioni dell’esterno rossonero

L’attesa per il posticipo di cartello del campionato italiano rischia di essere macchiata da un’assenza pesantissima. Il big match di lunedì sera contro il Napoli rischia di perdere uno dei suoi protagonisti più attesi. Le ultime notizie provenienti dal centro sportivo rossonero, infatti, non sono particolarmente incoraggianti per i tifosi del Diavolo. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, la presenza in campo di Rafael Leão per la delicatissima sfida del Maradona è fortemente in dubbio.

Lavoro personalizzato a Milanello: le condizioni del portoghese

Il rientro alla base del talento lusitano ha acceso i campanelli d’allarme. Il numero 10 rossonero è tornato a Milanello e ha svolto un lavoro personalizzato, tenendosi a debita distanza dalle normali sedute in gruppo. Sebbene le ultime indiscrezioni filtrino un leggero miglioramento delle sue condizioni fisiche, la realtà dei fatti evidenzia un quadro clinico ancora precario. Leao non è ancora al 100% della forma e, di fronte a un calendario denso di impegni cruciali, lo staff tecnico di Massimiliano Allegri non sembra intenzionato a correre rischi inutili che potrebbero compromettere il finale di stagione del giocatore.

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Leao sotto osservazione: test decisivi nei prossimi giorni

Il tempo stringe e le prossime sedute di allenamento saranno il vero ago della bilancia. La situazione dell’attaccante sarà monitorata ora dopo ora nei prossimi giorni, con lo staff medico pronto a valutare ogni minimo segnale. Purtroppo, al momento, le probabilità di vederlo in campo dal primo minuto sono in drastica discesa. Si tratta di una potenziale defezione di capitale importanza: per il Milan, impegnato nella volata scudetto/Champions League, l’assenza di Leão rappresenterebbe un colpo durissimo, andando a colpire il cuore della manovra e privando la squadra della sua principale fonte di imprevedibilità offensiva.

Le contromisure di Massimiliano Allegri: spazio a Gimenez e Pulisic

Di fronte a questa emergenza, l’allenatore rossonero non può farsi trovare impreparato e sta già valutando le alternative per scardinare la solida difesa partenopea. Allegri sta già studiando le contromisure tattiche, cercando il giusto equilibrio per non far rimpiangere l’esplosività della stella portoghese. Nelle ultime prove tattiche a Milanello, il tecnico sta seriamente valutando l’inserimento di Gimenez in coppia con Pulisic, affidandosi alla loro tecnica e intelligenza tattica per cercare l’assalto ai tre punti nella bolgia di Napoli.