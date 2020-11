Bennacer nei radar di Manchester City e Paris Saint-Germain. Leonardo in pole: il Milan lo valuta almeno 50 milioni

Pericolo Manchester City e Paris Saint-Germain per Ismael Bennacer. Il Milan non vorrebbe privarsi del suo alfiere di centrocampo e per trattare una sua possibile cessione partirebbe da una base non inferiore ai 50 milioni di euro.

Secondo il portale Todofichajes.com, sarebbe soprattutto il PSG dell’estimatore Leonardo ad insistere per l’ex Empoli. Il Dt dei parigini avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage del giocatore e il Milan, con il club vice-campione d’Europa che sarebbe avanti rispetto al City nella corsa al nazionale algerino.