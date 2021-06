Milan, lontano il rinnovo di Kessie. L’Inter ci pensa. Le ultime

Rinnovo Kessie: il Milan vuole blindare l’ivoriano per non perderlo a zero il prossimo anno come Donnarumma e Calhanoglu

Il Milan vuole assolutamente trovare l’accordo per il rinnovo di Franck Kessie. Il contratto dell’ivoriano scade il 30 giugno 2022. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Diavolo sarebbe disposto a chiudere la trattativa entro fine luglio per non complicare la situazione, come successo in precedenza con Donnarumma e Calhanoglu.

Il club di Via Aldo Rossi avrebbe presentato attualmente una proposta da 3,8 milioni di euro netti a stagione (Kessie ne guadagna ora 2,2), ma per il momento la fumata è nera, con l’ex Atalanta che avrebbe chiesto quasi 6 milioni di euro di ingaggio.

In caso di mancato accordo, l’Inter sarebbe pronta ad inserirsi e strappare Kessie al Milan a parametro zero come con Calhanoglu. L’ivoriano, però, è considerato imprescindibile, molto più del turco e del portiere della Nazionale italiana e quindi verrà fatto l’impossibile pur di trattenerlo a Milanello.