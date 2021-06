Kessie Milan, priorità rinnovo: i rossoneri temono un Donnarumma bis

Il contratto di Franck Kessie scadrà il 30 giugno 2022. Il Milan non vuole assolutamente perdere il centrocampista

Il prossimo anno il contratto di Franck Kessie andrà in scadenza. Il Milan non vuole assolutamente perdere l’ivoriano, ritenuto perno inamovibile e indiscutibile nello scacchiere di Stefano Pioli.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarebbero già stati avviati i contatti con l’agente per trovare un accordo per il rinnovo. L’ex Atalanta vorrebbe 5 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi, come per Calhanoglu, sarebbe rimasto fermo a 4. Obiettivo principale: chiudere entro la fine di questa sessione estiva per non complicare le cose.