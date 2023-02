Il Milan potrebbe presto riabbracciare Maignan in porta, un ritorno eccellente per Pioli, ma dopo il derby

Il portiere tornerà in campo nelle sfide contro Tottenham e Monza. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno per capire il suo effettivo recupero. Lo scrive Il Corriere dello Sport.