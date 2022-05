Milan, mail al Liverpool per Origi: c’è la data per l’arrivo del belga

Il Milan ha inviato una mail al Liverpool per comunicare la trattativa con Origi. Ecco quando il belga sarà in città

Come riportato da Tuttosport, il Milan ha comunicato al Liverpool di essere in trattativa con Divock Origi, in scadenza di contratto con i Reds e ormai promesso sposo dei rossoneri.

L’attaccante belga sarà a Milano dopo la finale Champions del 28 maggio per le visite mediche e la firma sul contratto di 4 anni a 3.5 milioni più bonus.

