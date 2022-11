Milan, Maldini: «Non vincere oggi avrebbe cambiato la sosta. De Ketelaere...»

Maldini ha analizzato la prima parte di stagione del Milan: le dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria con la Fiorentina

DE KETELAERE – “Sta soffrendo, è in un ambiente diverso e con richieste diverse. Sta pagando la differenza di compiti rispetto a dove giocava fino all’anno scorso. Gli abbiamo fatto un contratto di cinque anni, però, non di cinque mesi”

PARTITA – “Non vincere avrebbe cambiato la sosta. Abbiamo ottenuto questa vittoria con sacrificio senza un gioco armonioso, ma avevamo voglia di vincere e ce l’abbiamo fatta. Poteva finire in tutti i modi”.

BILANCIO – “Abbiamo due punti in meno dell’anno scorso, la differenza è quello che ha fatto il Napoli che sta facendo cose incredibili. Noi più o meno siamo in linea con quello che abbiamo fatto l’anno scorso. A Cremona siamo stati brutti e abbiamo interpretato male la gara, ma per il resto non si può dire nulla. Siamo agli ottavi di Champions, dobbiamo recuperare alcuni giocatori. Abbiamo una consapevolezza diversa che deve essere accompagnata dall’entusiasmo che ci ha portato a vincere l’anno scorso”.