Milan, martedì cominciano gli allenamenti: niente tifosi a Milanello

Il Milan ha comunicato la data di inizio degli allenamenti, che non saranno visibili ai tifosi

Il Milan si radunerà domani, dove svolgerà i vari test. Poi da martedì 25 agosto cominceranno gli allenamenti che, comunicato dalla stessa società rossonera, non saranno visibili dai tifosi.

«In considerazione delle criticità legate all’evolversi dell’emergenza Covid-19 e per tutelare la salute dei nostri tifosi, non verranno svolti allenamenti sui campi esterni di Milanello. La squadra, quindi, a differenza delle passate stagioni, non si allenerà sul campo 6 per dissuadere dalla presenza fisica dei propri tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro affetto e supporto alla squadra, ma che potranno continuare a manifestarlo seguendo le attività dei primi giorni di lavoro sulle piattaforme social rossonere, Milan TV e l’App ufficiale del Club.

Dopo i test, che verranno sostenuti nella mattinata di lunedì 24 agosto, staff tecnico e giocatori torneranno nel centro sportivo nella mattinata del giorno successivo per il primo allenamento».