Milan, Massara: «Settimana importante. Su Nastasic e Hauge…»

Frederic Massara ha parlato prima del match contro il Crotone: le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone.

CROTONE – «Stasera è una gara difficile, c’è entusiasmo a Crotone e dobbiamo fare attenzione mettendo in campo le nostre qualità al massimo. I nuovi hanno acquisti già dato contributo in Europa League, siamo molto fiduciosi e convinti che la squadra possa essere competitiva sulla scia del finale dell’anno scorso. Continuiamo così, abbiamo impegni ravvicinati».

PESO DELLA PARTITA – «È una settimana importante ma non la più delicata, tutte le partite sono importanti e vanno affrontate con la massima attenzione. Adesso concentriamoci sul Crotone poi penseremo all’Europa League».

FOFANA E NASTASIC – «Sono molti i nomi accostati al Milan, vedremo: se ci saranno le opportunità, la nostra società non si tirerà indietro. Siamo convinti comunque di avere una squadra competitiva e di aver allestito un organico forte. Lo faremo con attenzione al bilancio».

HAUGE – «State correndo un pochettino troppo, c’erano molti giocatori forti e interessanti che ci hanno colpito. In questo momento non c’è nulla per quanto riguarda questo nome e poi non è neanche un reparto che ne ha bisogno: ci riteniamo completi in avanti. Vedremo se ci saranno delle occasioni per rinforzarci, non ci faremo trovare impreparate. Mancano pochi giorni, ma abbiamo altre priorità».