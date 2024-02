Milan, Pauluzzi: «Giroud vicino al rinnovo. Su Maignan e Theo...»

Valentin Pauluzzi, giornalista de L’Equipe, ha parlato in esclusiva a Milannews24 dei diversi giocatori rossoneri

Quest’anno è la miglior stagione di Giroud al Milan: oltre i gol, assist e record personali, te lo aspettavi?

«Nessuno se lo aspettava, parliamo di un giocatore che nella sua carriera ha sempre stupito anche prima di arrivare al Milan e anche in Nazionale. Tante volte è stato dato per finito e invece è sempre risorto perché è un giocatore di calcio, proprio nel senso stretto della parola, ed è un grandissimo professionista, e invecchiando ha acquisito una scienza del calcio che oggi gli permette di avere questi numeri nonostante l’età»

Quanto il Milan ha bisogno di Giroud? Alla fine si arriverà al rinnovo, o c’è la possibilità che la MLS lo tenti?

«Penso che il Milan abbia bisogno ancora di Giroud, l’anno prossimo inizia un calcio nuovo, c’è la nuova Champions con ritmi ancora più intensi. Si sta guadagnando il rinnovo sul campo, chiaro che poi avrà 38 anni quindi dovrà gestirsi un po’ di più, chissà sa se la coppia in attacco con Jovic rimarrà la stessa. È un giocatore che ama mettersi alla prova, non ha scelto un campionato esotico fino ad ora e chissà se lo tenti veramente, lui cercherebbe un’esperienza di vita piuttosto che i soldi in Medio Oriente»

Giroud è il solo del Milan insieme a Loftus Cheek ad aver vinto l’Europa League (2018-19). Quell’anno realizzò anche 11 gol nel torneo. La sua esperienza può essere un fattore per il Milan?

«Si è un ragionamento che mi facevo, in realtà questo gruppo sta acquisendo esperienza europea, anche se in pochi hanno vinto. Non è come tre o quattro anni fa, non parliamo di pivelli, ma aver alzato un trofeo fa la differenza e indica la strada per gli altri. Rimane comunque un fattore astratto, è inutile spingere troppo su questo tasto»