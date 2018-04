Milan, nessun attaccante in doppia cifra: non accade da 32 anni

La deludente stagione dell’attacco rossonero: sono 32 anni che il Milan non termina il campionato con un calciatore in doppia cifra

Dopo la campagna acquisti estiva, in pochi si sarebbero aspettati che il Milan non sarebbe riuscito a competere per il quarto posto. A 5 giornate dal termine, infatti, la squadra rossonera si trova a 10 punti di distanza dalla Lazio, che occupa l’ultima posizione possibile per l’accesso diretto alla prossima Champions League. Una stagione, quella del Diavolo, ricca di difficoltà e che ha portato anche ad un cambio in panchina, con Montella sostituito da Gennaro Gattuso dopo 14 deludenti giornate.

Uno dei problemi più grossi del Milan è stato sicuramente rappresentato dal reparto offensivo. I grossi investimenti che hanno portato in rossonero le punte André Silva e Kalinic non hanno prodotto i risultati sperati e in più di un’occasione prima Montella e poi Gattuso, sono stati “costretti” ad affidarsi a Patrick Cutrone, giovane della primavera che, nonostante l’età e l’inesperienza, si ritrova ora ad essere il miglior marcatore della squadra di questa Serie A con 7 reti messe a segno.

A certificare la pochezza dell’attacco rossonero c’è un dato: sono ben 32 anni, infatti, che il Milan non termina il campionato senza un calciatore in doppia cifra. L’ultima volta accadde nel 1985-86, con l’inglese Mark Hateley che raggiunse quota 8 gol.