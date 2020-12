Milan, non solo Scamacca: occhi anche su Nzola

Calciomercato Milan: non solo Gianluca Scamacca, i rossoneri seguono anche il profilo di Nzola dello Spezia

Il Milan, per rinforzare il reparto offensivo, non sarebbe interessato solamente a Gianluca Scamacca in prestito dal Sassuolo al Genoa, il cui valore si aggirerebbe sui 20-25 milioni di euro, ma anche su un altro profilo giovane e interessante.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport sarebbe Nzola dello Spezia. Il 24enne ha dimostrato di essere all’altezza del campionato italiano, diventato immediatamente uomo squadra dei liguri. Ha realizzato già sei reti in nove gare, sfornando anche un assist.