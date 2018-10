Milan-Olympiacos gol e highlights: le azioni salienti del match della 2ª giornata dell’Europa League 2018/2019 – VIDEO

Torna in campo, dopo il successo di misura in Lussemburgo contro il Dudelange all’esordio, il Milan in versione europea. Per il secondo turno dell’Europa League 2018/2019, infatti, i rossoneri di mister Gattuso sfidano tra le mura amiche, alle ore 21, l’Olympiacos. I greci, dal canto loro, sono reduci dal pareggio ottenuto nel turno inaugurale contro il Betis Siviglia.

MILAN-OLYMPIACOS 0-1 – A sorpresa, a San Siro, si porta in vantaggio l’Olympiacos: traversone dalla sinistra, Guerrero si inserisce tra Zapata e Romagnoli e con una precisa incornata gonfia la rete!

MILAN-OLYMPIACOS 1-1 – Pareggio di Cutrone! Entrata in campo da poco, la punta 20enne incorna di testa a centro area un perfetto cross dalla sinistra di Ricardo Rodriguez

MILAN-OLYMPIACOS 2-1 – La ribalta Higuain! Straordinario movimento in area di rigore, sterzata sulla sinistra e rasoterra ad eludere l’intervento del portiere: che gol!

MILAN-OLYMPIACOS 3-1 – Ancora Cutrone! La chiude il giovanissimo attaccante di Gattuso, finalizzando con un semplice tap-in sotto porta un contropiede rifinito da Calhanoglu

Guerrero se adelanta a la defensa del Milan para poner el primero pic.twitter.com/iJTO7O6neF — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) October 4, 2018