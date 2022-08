Milan Onana, gli agenti in Francia per chiudere col Bordeaux: le ultime

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per la mediana e tra i nomi degli ultimi giorni c’è anche quello di Onana del Bordeaux

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli agenti del ragazzo saranno in Francia per parlare con la società e accettare la corte rossonera per un prestito con diritto di riscatto. Non è da escludere che i rossoneri possano anche fare offrire 5-6 milioni per l’acquisto a titolo definitivo.