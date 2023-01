Milan, per il rinnovo di Leao si attende una svolta

Proseguono le trattative del Milan per il rinnovo di Rafael Leao: contatti telefonici continui, ma serve una svolta

Problemi di fascia sinistra per il Milan con la fatica di Theo Hernandez e Rafael Leao. Per il portoghese, uno stallo che riguarda anche il rinnovo.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, non ci sono accelerazioni: i contatti telefonici continuano, ma il momento della svolta non è ancora arrivati.

