Milan, Pioli: «Battuta una grande squadra, sognare è bello»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel post partita della gara di Champions League contro il Tottenham

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo Tottenham-Milan di Champions League.

PAROLE – «Siamo stati bravi, avevamo chiesto alla squadra di giocare con personalità. Non abbiamo mai mollato, è un passaggio del turno meritato per come abbiamo giocato le due partite. Dobbiamo fare un passo alla volta, era importante superare il girone, poi gli ottavi, ora aspetteremo il sorteggio. E’ chiaro che prenderemo una grande squadra, ma era una grande squadra anche il Tottenham. Adesso testa al campionato, era comunque una partita a cui tenevamo molto. Sognare è bello, aiuta a lavorare meglio».

