Milan, Pioli: «Rammaricato di non aver sfruttato l’uomo in più»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Prime al termine della partita contro il Napoli. Le sue dichiarazioni:

«C’è stato qualche errore tecnico da parte di entrambe, sono partite equilibrate e difficili per entrambe. Abbiamo fatto una buona gara, c’è il rimpianto di non aver sfruttato la superiorità numerica nel finale. È un risultato che ci tiene in equilibrio e ci dà delle possibilità di passare il turno. Mi sono piaciuti tutti, abbiamo fatto una partita da Champions, siamo stati all’altezza di una squadra forte».