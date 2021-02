Ancora problemi per Ismael Bennacer, alle prese ora con delle linee di febbre

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Crotone ha comunicato che Ismael Bennacer è alle prese con delle linee di febbre e potrebbe non scendere in campo.

«Non si è allenato perché ha avuto un inizio di bronchite e qualche linea di febbre. E’ tutta da valutare la sua presenza domani»