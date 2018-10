Al Milan il premio Fair-Play: è la squadra più corretta della Serie A

Piccolo premio per la squadra di Gattuso: i rossoneri sono la squadra che ha commesso meno falli in Serie A

A dispetto di quanto si possa immaginare ricordando che tipo di giocatore era Gennaro Gattuso, il Milan può vantare un piccolo record in questo inizio di stagione. I rossoneri, infatti, sono la squadra più corretta della Serie A con soli 69 falli commessi in 7 gare. Un dato che lascia pensare soprattutto se paragonato a quello della passata stagione: nelle prime sette gare disputate dal Milan con Gattuso in panchina infatti i falli commessi dal Diavolo furono ben 97. Altro dato significativo che testimonia la volontà della squadra di Gattuso di cercare un recupero palla basato sul pressing misurato e preciso, senza commettere inutili falli.

CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24