Milan, Reijnders ci crede: «Vogliamo ancora la seconda stella»

Le parole di Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, sulle possibilità scudetto del club rossonero. I dettagli

Tijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di Voetbal International della lotta scudetto per il Milan.

PAROLE – «La fame di nuovi successi si nota in ogni cosa, perché il successo fa parte di questo club. Questa stagione ha una carica in più: sia Milan che Inter hanno ormai diciannove titoli nazionali ed entrambi vogliamo essere i primi a mettere quella seconda stella sulla nostra maglia. Inoltre, il club è ovviamente noto per i suoi successi europei. Al Milan tutto è finalizzato a far rivivere i vecchi tempi di gloria».