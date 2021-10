Milan, Saelemaekers: «Con l’Atletico abbiamo dato tutto. Il rigore non c’era»

Saelemaekers è tornato a parlare del rigore concesso all’Atletico Madrid in Champions contro il Milan: le dichiarazioni

Alexis Saelemaekers, esterno belga del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue parole:

SULLA PARTITA CON L’ATLETICO: «Abbiamo dato tutto sul campo, eravamo preparati per quella partita. Il calcio è così, non puoi sempre vincere, c’è stato anche quel rigore che per me non era rigore ma queste sono scelte dell’arbitro. È umano e dobbiamo rispettarlo. Ora testa alla partita di domenica contro l’Atalanta e vediamo dopo».

