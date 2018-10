Giampaolo sfida il Milan: «Rompiamo le scatole a tutti»

Milan-Sampdoria, vigilia della sfida valida per la decima giornata di Serie A 2018/2019: le parole in conferenza stampa del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo

Reduce dal pareggio casalingo contro il Sassuolo, la Sampdoria è attesa domani dal confronto di San Siro contro il Milan di Gennaro Gattuso. Ecco le parole di Marco Giampaolo in conferenza stampa: «È sempre una sfida di prestigio contro il Milan, abbiamo la possibilità di continuare a confrontarci con avversari più blasonati e costruiti per obiettivi diversi. La missione della Sampdoria è quella di rompere le scatole un po’ a tutti, questa è un’altra partita dove si potrà misurare la nostra forza. Le difficoltà sono tecniche: sia per la contrapposizione, che per l’uno contro uno. Ho letto che il Milan potrebbe cambiare sistema di gioco, per cui la preparazione di questa partita è stata fatta con certezza sulle cose che facciamo noi, ma dubbi su quello che potrà essere l’avversario domani».

Prosegue il tecnico blucerchiato, come riportato dai colleghi di Sampnews24.com: «Ho grande rispetto del Milan, è una squadra che mi piace, è costruita con un senso logico. È una squadra che rincorre la vittoria attraverso idee di gioco. Le ultime due partite del Milan non possono inficiare il valore della squadra. È una squadra che mi piace, ho ancora in mente la prestazione fatta a Napoli di grande qualità, autorevolezza, di convinzione e non a caso l’ho dipinta come una delle outsider, se ci riferiamo alla squadra più attrezzata del campionato che è la Juventus. Ho grande rispetto per Gattuso, è una persona diretta, schietta».