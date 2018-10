Milan-Sampdoria streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Sampdoria streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per la 10ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Sampdoria è la gara valida per il 10° turno del campionato di Serie A 2018/2019. Squadre in campo al ‘Meazza’ di Milano domenica 28 ottobre alle ore 18. Ad affrontarsi, due formazioni reduci da momenti opposti: i rossoneri di Gattuso (12 punti con una gara da recuperare) vengono dalle sconfitte nel derby e in Europa League contro il Betis; i blucerchiati guidati da Giampaolo (15) vengono invece da quattro turni utili consecutivi e possono vantare fin qui la migliore difesa del campionato con appena 4 reti subite in 9 gare. A San Siro, motivazioni altissime da entrambe le parti: Milan per uscire dal momento di difficoltà e scalare la classifica, Sampdoria per allungare la serie positiva e mantenersi in piena zona Europa.

Milan-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport canale 251. Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che la partita di San Siro potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Milan-Sampdoria

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 21 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 18

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – NOW TV – Sky Go

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli)

Milan-Sampdoria probabili formazioni

MILAN – Gattuso non può contare su Kessie e Calhanoglu, infortunatisi nel derby di domenica scorsa. Un unico dubbio di formazione per l’allenatore rossonero, col ballottaggio Calabria-Abate per il ruolo di terzino destro. Ipotesi 4-4-2 con il Milan che potrebbe giocare con Gianluigi Donnarumma tra i pali, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in linea di difesa; a centrocampo possibile abbassamento di posizione per Suso, pronto a fare reparto con Biglia, Bonaventura e Laxalt. In attacco, si scalda la coppia formata da Higuain e Cutrone.

SAMPDORIA – Giampaolo, eccetto il lungodegente Regini, ha tutti i giocatori a disposizione. Blucerchiati pronti a scendere in campo col classico 4-3-1-2: ballottaggio Barreto-Linetty a centrocampo e, sulla trequarti, con Ramirez, Saponara e Caprari a contendersi una maglia. Sampdoria probabilmente in campo con Audero in porta, Bereszynski, Andersen, Tonelli e Murru in linea di difesa. A centrocampo ecco Barreto, Ekdal e Praet; sulla trequarti, Ramirez è favorito per appoggiare la coppia d’attacco Quagliarella-Defrel.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Suso, Biglia, Bonaventura, Laxalt; Higuain, Cutrone.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Barreto, Ekdal, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

