Domani mattina il Milan sarà a Nyon per aver violato i termini del Fair Play Finanziario, rischia una salatissima multa e lo stop al mercato

Martedì 20 novembre sarà il giorno del giudizio per il Milan. Domani mattina, infatti, alle ore 9.30 la Uefa riceverà la delegazione rossonera a Nyon, in Svizzera. Dove il presidente Paolo Scaroni arriverà già oggi. Motivo? L’ultimo atto del lungo processo riguardo le violazioni del club rossonero ai vincoli del fair play finanziario nel periodo tra il 2014 e il 2017.

Il club sarà sanzionato. Sicuramente con una multa (fino a 17 milioni di euro secondo il Corriere della Sera), ma anche con dei limiti sul mercato, già dal prossimo gennaio. Anche per questo motivo il verdetto è atteso entro la fine di dicembre e potrebbe minare non poco i piani di Leonardo e Maldini per il calciomercato invernale. Infatti con molta probabilità i rossoneri riceveranno qualche limitazione sui trasferimenti.