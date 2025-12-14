Milan Sassuolo, Allegri nel post gara: «Oggi abbiamo fatto una buona partita. il nostro percorso è per arrivare tra le prime quattro»

Milan Sassuolo: Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione della sfida

Massimiliano Allegri, dopo il pareggio tra Milan e Sassuolo (2-2), ha sottolineato la buona prestazione della squadra ma anche la necessità di subire meno gol, ribadendo che l’obiettivo resta la qualificazione tra le prime quattro. Le parole a DAZN:

Sul pareggio: «Oggi abbiamo fatto una buona partita, attaccando bene anche a difesa schierata. Loro a un certo punto spaccano la partita e se non chiudi l’azione sei costretto a fare 90 metri all’indietro. Abbiamo rischiato anche di perderla, prendiamoci questo punto».

Sulla prestazione: «I ragazzi hanno fatto una buona partita, il nostro percorso è per arrivare tra le prime quattro. Dobbiamo iniziare a prendere meno gol. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi».

Sul cambio di Pulisic e la fase difensiva: «Pulisic è rientrato dopo uno stato febbrile, ha fatto bene. Poi in quel momento avevo bisogno di un centrocampista in più. Bisognava difendere meglio. Sul secondo gol eravamo a difesa schierata, ci siamo staccati. Così non possono entrare in area di rigore».

Su Nkunku: «Oggi ha fatto una buona partita. Ha fatto una bella giocata alla fine. Non è che un pareggio cambia le dinamiche di questa squadra. Sappiamo le qualità della rosa, ma bisogna dare continuità ai risultati. Oggi abbiamo rischiato anche di perdere. Questo pareggio sembra come buttare due punti ma alla fine sarà utile».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI ALLEGRI SU MILANNEWS24