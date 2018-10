Milan, Savicevic esalta i rossoneri: «Giocano meglio dell’Inter»

In una lunga intervista Savicevic approfondisce il tema Milan: l’ex calciatore pensa che i rossoneri giochino meglio dell’Inter ed esalta Suso e la nuova dirigenza

«Questo Milan mi piace, gioca un buon calcio ed è in crescita. Arriva alla sfida con l’Inter in gran forma e gioca meglio dei nerazzurri», Dejan Savicevic, ex numero 10 del Milan e attuale presidente della federazione montenegrina di calcio, gioca in anticipo il suo personalissimo derby Inter-Milan. Lo fa concedendo un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove poi si concentra sui rossoneri di cui ha fatto parte dal 1992 al 1998, vincendo 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Europea e 1 Coppa dei Campioni.

«Higuain segna e trascina – sottolinea Savicevic – Suso sforna assist, con lui il campo il pallone gira benissimo. È un calciatore completo e ha tutto per diventare grande. Calhanoglu? Non penso senta il peso della 10, quando la portavo io cominciavo a giocare e non ci pensavo più. Ha qualità e crescerà». Savicevic poi approfondisce l’argomento Milan, parlando di Gattuso e della società: «Gattuso sta lavorando bene, ma per i tecnici contano i risultati. Sono felice di vedere Leonardo e Maldini al vertice del club, con poco tempo a disposizione Leo ha portato Higuain, adesso spero che scovi in Brasile i nuovi Kakà, Thiago Silva o Pato».