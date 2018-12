Milan a secco da 3 gare consecutive, non accadeva dal 2001!

Terza gara consecutiva senza andare in gol: il momento negativo del Milan si spiega anche nella poca precisione del reparto offensivo

Torino, Bologna, Fiorentina. Due punti su nove con zero gol fatti. Il momento negativo del Milan si può spiegare così. Si può spiegare tramite la poca precisione del reparto offensivo rossonero che nonostante le bocche di fuoco di cui dispone (Suso, Higuain e Cutrone su tutti) non riesce ad andare in gol. Senza gol non arrivano le vittorie e senza vittorie non si esce dal periodo nero in cui il Milan è caduto. Dal 2001 che il Diavolo, andava “in bianco“ per tre partite consecutive. Un’eternità, che i rossoneri proveranno a interrompere già dal prossimo impegno contro la Spal. Magari con un nuovo allenatore in panchina?