Momento difficile in casa Milan, reduce da un ruolino di marcia deludente in campionato: Suso ha parlato della situazione in casa rossonera, assolvendo da responsabilità l’allenatore Gennaro Gattuso

Inzio stagionale in difficoltà per il Milan, reduce da tre pareggi in campionato (l’ultimo sul campo dell’Empoli) e dalla risicata vittoria in Europa League sul campo del Dudelange. Suso, uomo di punta nella squadra di Gattuso, ha parlato del momento in casa rossonera, invocando un cambio di mentalità: «Sono d’accordo col mister quando dice che abbiamo il gioco da grande squadra ma non la mentalità. Come quando dobbiamo gestire un vantaggio o stare più stretti in campo. Per questo ci vuole tempo e fortuna, siamo una squadra giovane, ma dobbiamo crescere più velocemente possibile» le parole rilasciate a Sky Sport.

Suso ha poi proseguito sui compagni e gli obiettivi stagionali: «Lo spogliatoio è molto unito, ci sono tanti bravi ragazzi e mi sento come se fossi qui da 15 anni. Il Milan è una famiglia per me e sono felicissimo di essere stato premiato per le 100 presenze in maglia rossonera. Un orgoglio e un sogno che avevo da bambino. Piazzamento Champions? Ce la possiamo ancora fare, ma non possiamo perdere più tanti punti per strada. Quando affrontiamo Juventus, Roma e Inter ci può stare anche il pareggio, ma con le piccole squadre bisgona vincere. Con Montella mi sono trovato bene e mi ha dato molta fiducia, adesso il gruppo è stato ricompattato e si è creata una squadra con un lavoro molto complicato. Higuain e Reina sono i nostri due campioni, hanno portato una mentalità nuova».