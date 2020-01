Milan, Suso in sede per discutere del futuro: le ultime

Suso è arrivato pochi minuti fa in casa Milan per parlare del suo futuro: l’esterno spagnolo interessa alla Roma

Come riporta Tuttomercatoweb, Suso è arrivato pochi minuti fa nella sede del Milan. L’esterno spagnolo sta discutendo del suo futuro con la dirigenza rossonera. Il numero 8 non sta trovando più spazio nella formazione di Pioli e per questo motivo sta spingendo per la cessione.

Suso piace molto alla Roma e potrebbe entrare in una trattativa con Cengiz Under, il quale farebbe il percorso inverso e approderebbe a Milano.