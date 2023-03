Milan, Thiaw: «Ibra è un leader? Ogni allenamento ci dà qualcosa»

Milan, le parole di Thiaw ai canali della nazionale tedesca: «Contro il Napoli sarà difficile, ma la nostra storia in Champions parla chiaro»

Malick Thiaw ha parlato in un’intervista realizzata ai canali ufficiali della nazionale tedesca. Di seguito le parole del difensore del Milan.

SFIDA CONTRO IL NAPOLI – «Il Napoli sta disputando una grande stagione in campionato e in Champions League. Ma speriamo che sia finita qui. Noi siamo il Milan. Chi conosce la nostra tradizione, con sette Champions League vinte, sa che questa è la nostra casa».

GIOCARE PER LA NAZIONALE TEDESCA – «È sempre stato il mio obiettivo. La Germania è una grande nazione calcistica, un vero Paese calcistico con una squadra nazionale di grande successo, per la quale tifavo da bambino in tutte le partite. Ho sempre creduto di avere le qualità per giocare in Germania. Ma naturalmente non potevo mai essere sicuro che ce l’avrei fatta. Finora è andato tutto bene. Ora sono con la Nazionale».

IBRAHIMOVIC – «Ogni allenamento dà qualcosa ai suoi compagni di squadra. È un grande uomo, un vero capo. E odia perdere. È qualcosa di gigantesco poter giocare con lui. È un grande onore e mi rende incredibilmente orgoglioso. Anche da bambino lo guardavo in TV e lo ammiravo. Convocazione? Mi ha detto di stare tranquillo. E che questo è solo l’inizio».

