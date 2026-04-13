Milan Udinese, i segnali di nervosismo che preoccupano Allegri: i retroscena da San Siro. Non solo i fischi dei tifosi a Leao!

La sconfitta contro l’Udinese non ha lasciato soltanto un risultato pesante, ma anche una serie di immagini che raccontano bene il momento delicato del Milan. Più che singoli episodi isolati, sono stati piccoli segnali di tensione interna a colpire nel corso della gara di San Siro. I gesti di Modric verso Rafael Leao, lo sguardo sconsolato di Maignan dopo il raddoppio friulano, le proteste evidenti di Saelemaekers dopo il primo gol: tutti dettagli che, presi insieme, restituiscono la fotografia di una squadra meno serena rispetto a quella capace di costruire la lunga striscia positiva tra fine estate e inverno. Nulla di irreparabile, ma abbastanza per alimentare qualche preoccupazione in vista del finale di stagione.

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Milan Udinese, gli episodi che raccontano il momento rossonero

La partita ha offerto più di una scena significativa. Sul primo gol dell’Udinese, Saelemaekers ha protestato con grande evidenza verso un compagno rimasto lontano dall’azione, con ogni probabilità Leao, colpevole secondo la lettura del momento di non aver accompagnato il rientro difensivo. Sul raddoppio firmato da Ekkelenkamp, invece, è stata la reazione di Maignan a colpire: il portiere ha osservato la linea arretrata con evidente delusione. Poi, nella ripresa, è arrivata un’altra immagine simbolica: Modric ha allargato le braccia verso Leao dopo un tentativo di giocata di tacco fuori tempo, mentre il portoghese si lamentava con Füllkrug. Il messaggio del croato sembrava chiaro: in una situazione di svantaggio così pesante serviva più semplicità, più ordine, più concretezza.

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Milan Udinese, ora Allegri chiede ordine e lucidità

È proprio da qui che dovrà ripartire Massimiliano Allegri. L’allenatore ha scelto di non drammatizzare troppo, riportando l’attenzione sui principi che hanno sorretto il Milan per gran parte della stagione: equilibrio, compattezza e lucidità. La sua analisi è stata netta: ”È un momento no di tutti. Abbiamo difeso male come squadra. Dobbiamo avere più ordine, pazienza e lucidità”. Il gruppo, al netto delle tensioni emerse contro l’Udinese, non sembra spaccato, ma ha bisogno di ritrovare rapidamente certezze. In questo senso potranno pesare i rientri di Matteo Gabbia e Fikayo Tomori, due giocatori capaci di dare solidità e personalità. Il Milan ora deve stringere i denti, ritrovare due riferimenti offensivi affidabili e presentarsi a Verona con una sola missione: tornare a vincere subito.