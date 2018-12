Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic sarebbe vicinissimo ai Red Devils, pronti a sborsare almeno 50 milioni per averlo

Nikola Milenkovic continua a incantare tutti. Dopo l’iniziale ambientamento della scorsa stagione, Pioli non ha smesso i puntare sul serbo, schierato spesso da terzino destro invece che nel suo naturale ruolo di centrale. Risultato? Due gol e costante presenza difensiva che ne hanno fatto un vero pilastro della Fiorentina. Ovviamente molti top team europei hanno messo gli occhi sul classe ’96, Inter e Juventus comprese. Ma a spuntarla, secondo l’edizione odierna di “Repubblica”, sarà il Manchester United. I Red Devils sono da tempo alla ricerca di rinforzi nella retroguardia, e Milenkovic era già diventato uno degli oggetti del desiderio di José Mourinho prima dell’esonero. La cifra del trasferimento si avvicinerà ai 50 milioni richiesti dai Della Valle per liberarsi del proprio gioiello, arrivato dal Partizan Belgrado per solo un decimo di quella cifra.